Yenişehir’de Kur’an okuma yarışması

Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tertiplenen yarışma Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde yapıldı. Orta okullarda birinciliği Koyunhisar Orta Okulu’ndan Esra Bulut, ikinciliği Balibey Orta Okulu’ndan Emre Garip ve üçüncülüğü Yolören Orta Okulu’ndan Hümeyra Tınmaz kazanırken, liselerde ise birinciliği Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ömer Faruk Aktan, ikinciliği Yenişehir Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi’nden Murat Eren ve üçüncülüğü de Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Ömer Faruk Kaçan kazandı.

Yenişehir Müftü Vekili Kasım Kaya, okullarda Kur’an-ı Kerim’in seçmeli ders olmasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Seçmeli ders olarak Kur’an eğitimi alan yavrularımızı tebrik ediyorum. Kur’an-ı kerim öğrenmek ve ona göre yaşamak çok önemli. Bu yarışmayı düzenleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Bugün eğer insanlık Kur’an’a göre yaşarsa mevcut sıkıntıların hiç birisi kalmaz” dedi.

Kaymakam Suat Seyitoğlu’da, yarışmada başarılı olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.