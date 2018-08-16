Yenişehir’de kurban hazırlıkları tamam

Vatandaşın kurban vecîbelerini rahatça yapabilmeleri için belediye hayvan pazarı ve belediye mezbahasında gerekli hazırlıklar tamamlandı. Hayvan pazarı ve mezbahayı teftiş eden Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Halkımızın huzurlu bir kurban bayramı geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Temizlenen ve ilaçlanan hayvan pazarını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kurbanlıkların alımı sırasında vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, sağlıklı ve dinî usullere uygun kurban temin edebilmeleri için gerekli çalışmalar yapıldı. Hayvan pazarında kurbanlık hayvan danışma noktası kuruldu. Danışma noktasında veteriner hekim ve din görevlisi bulunacak” dedi.