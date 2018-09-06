Yenişehir’de kurtuş coşkusu

Uluslararası Altın Biber Festivali ve kurtuluş şenlikleri devam ediyor.

Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümü törenlerle kutlandı. Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayan kurtuluş şenliği hükümet Konağı önünden tarihi belediye binasına kadar oluşturulan kortej yürüyüşüyle devam etti. Törene Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Cirit, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve çok sayıda misafir katıldı. Yenişehir’in düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı törenin ardından Türk bayrağı başkana takdim edildi. Burada halka hitap eden Başkan Süleyman Çelik, 96 yıl öncesini yeniden yaşadıklarını belirterek, "Şehitlerimizin kanları ile sulanmış, namusumuz, değeri paha biçilemez bayrağımızı sizlerin huzurunda teslim alırken, 96 yıl önce atalarımızın teslim aldığı andaki heyecanı ve gururu yaşıyorum” diye konuştu.

Mehter takımı marşlar söylerken, askerler ateş etti. Kutlamalarda ayrıca Kıplepınar ve Selimiye şehitlikleri de ziyaret edildi.