Yenişehir’deki “yan bakma” kavgası

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, yaptığı açıklamada, “Trafikte yan bakma meselesinden başlayan olaylar sonunda yaralanan vatandaşların yakınları arasında çıkan kavgada yaralanmalar meydana gelmiştir. Medyana gelen olaylarda 12 kişi yaralanmış olup bunlardan ağır yaralı hasta olmayıp tedavileri ayakta yapılan vatandaşların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir” dedi.

Kaymakam Seyitoğlu, “Olaylar güvenlik güçlerimiz tarafından kontrol altına alınmıştır. İlçemizde her şey kontrol altındadır. Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal medyada ve kaynağı belli olmayan haber ve dedikodulara itibar etmesinler” dedi.