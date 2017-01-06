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06 Ocak 2017 15:29

Yenişehir’den kırsal kalkınmaya 5 proje

Yenişehir’den kırsal kalkınmaya 5 proje

06 Ocak 2017 15:29

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programına Yenişehirli 4 şahıs ve 1 kooperatif başvuru yaptı.
Projeleri yapan MDH Danışmanlık Proje Müdürü Dilek Bora Balaban, toplam 320 bin liralık projelerin yüzde 50’sinin hibe olduğunu belirterek, "Tarım ve hayvancılık ağırlıklı projelere Yenişehirli Engin Horosan, Mehmet Özsöz, Nazif Tuna ve Fatih Demir ile Karacaali Köyü Kooperatifi için başvuruda bulunduk. Proje evraklarımız tamamlandı ve 1 ay içinde dosyalar incelenip kesin karar verilecek. Temennimiz bütün projelerin kabul edilmesi yönünde" diye konuştu.
Balaban, "15 Şubat tarihinde sona erecek olan projeye başvurmak isteyen vatandaşlarımız zamanını kaçırmasın. Yağmurlama, damlama ve güneş enerjisi ile sulama sistemlerini içine alan proje yüzde 50 hibe destekli" diye konuştu.



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