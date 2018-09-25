Yenişehir'e 16 derslikli yeni okul

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 16 derslikli Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi törenle açıldı.

Yenigün Mahallesi'nde 4 bin 225 metrekare arsa üzerine 16 derslik, 5 atölye, sağlık hizmet alanları, kütüphane ve konferans salonu bulunan okul inşa edildi. Gevher Nesibe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin açılışına Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik protokol mensupları ve öğrenciler katıldı. Süleyman Çelik, eğitim noktasında hem ülkemizde hem ilçemizde oldukça iyi bir yere geldiklerini söyleyerek, “İlim ve irfan sahibi, mesleki anlamda donanımlı gençler yetiştirecek bu okulumuz 6 milyon 77 bin TL maliyetli 4 bin 225 metrekare arsa üzerine kurulmuştur. Belediyemiz tarafından Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsisi gerçekleştirildi. 16 derslik, 5 atölye, sağlık hizmeti alanı, kütüphane ve konferans salonu mevcuttur. 554 kapasiteli öğrenci kapasiteli okulumuz Türkiye'nin en önemli sektörlerinden olan sağlık alanında donanımlı gençler yetiştirecek ve ilçemizin gururu olacaktır” dedi.

Başkan Alinur Aktaş, “Bu ülkenin her alanda çok önemli insanlara ihtiyacı var. Bize sadece doktor, mühendis, öğretmen lazım değil. İşçi, çiftçi, kaportacı da lazım. Özellikle sağlıkla alakalı son yıllarda Türkiye çok ciddi mesafeler kat etti. Konusunda uzman sağlık personeline şiddetle ihtiyaç var. Siz bu manada şanslısınız. Böyle güzel bir okulda okuma imkanına sahip oluyorsunuz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir ülkenin gelişmesinde en önemli şey eğitim ve sağlıktır. Gelişmiş ülkelere bakın bu alanlarda önemli mesafeler almışlardır. Bizim ülkemizde 15-16 sene içinde o kadar eğitim ve sağlık kurumunu bünyesine kattı” diye konuştu.

“Bursa'da hastane yatak kapasitesi 10 bin üzerine çıkacak”

Vali İzzettin Küçük, Bursa'da 7 bin 200 hastane yatak kapasitesine sahip olduklarını dile getirerek, “Yakın zamanda yatak kapasitemiz 10 bin üzerine çıkacak. Bunun manası başta hekim olmak üzere pek çok sağlık çalışanına ihtiyaç olacaktır. Sizler gençlere de çok ihtiyacımız olacak” dedi.

Milletvekili Efkan Ala, “Yaptığımız en önemli yatırım ne derseniz siz öğrencilere yapacağımız yatırımlardır. Bundan öncesinde bir ülke ancak yeraltı kaynakları ile ölçülürdü. Şimdi gençler yer üstü kaynağı ile ölçülüyor. O da insan kaynağıdır. İnsanı eğitimli mi değil mi? Kalkınmayı, refahı üreten yerin altındaki madenler değil, bilgi ile beslenen insandır” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'de son 16 yıl içinde çok büyük yenilikler olduğunu vurgulayarak, “Hakikaten Türkiye'de tüm bunlar 16 yıl içinde olurken, şunları düşünmemiz lazım. 2002'den sonra Türkiye yeni petrol rezervleri bulmadı. Yeni yeraltı kaynakları bulmadı. Biz akıllı ve tutarlı bir yaklaşımla insan kaynağına döndük. Dolayısıyla önce milletine güvendi, insan kaynağına döndü ve bir irade ortaya koydu. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yoldan, bugün 26 bin kilometrelik bölünmüş yola ulaştık. Okullarda 50 kişilik sınıflardan bugün 30 kişilik sınıflara geldik. Hastaneler, hızlı trenler, savunma sanayimiz, sosyal yardımların hepsini anlatmaya kalksak zamana sığmaz. Tüm bunlar millete güven ve hizmet aşkının tezahürüdür” dedi.

Folklor gösterisinin ardından açılış kurdelesi protokol mensupları tarafından kesildi.