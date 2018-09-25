Yenişehir'e 20 bin kitaplı ikinci kütüphane

Kütüphane törenle hizmete girdi.

Ulucami Mahallesi'ne yapılan 20 bin kitap kapasiteli ve 3 katlı Fatma Göztepe Kütüphanesi törenle hizmete girdi. İlçenin ikinci kütüphanesi, çok amaçlı salonları, yetişkin okuma bölümleri ve modern görünümü ile takdir topluyor. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görecek evlatlarımızın hayata hazırlanmasında önemli bir yapı taşı olacak kütüphanemizin açılışına hoşgeldiniz. Osmanlı'nın ilk başkenti ilçemizin, tarihi ve kültürel dokusuna yakışır bir kütüphane kazandırmak en büyük arzularımızdan birisiydi. Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleyman Paşa tarafından 1337 yılları arasında bugünkü polis karakolunun bulunduğu yere inşa ettirilen külliyede faaliyete geçen Süleyman Paşa Kütüphanesi Osmanlı İmparatorluğu'nun üçüncü kütüphanesiydi” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelecek adına yapılacak en güzel yatırımlardan bir tanesinin kütüphane olduğuna değinerek, “Çocuklarımızı kitapla ve bilgisayarla doğru şekilde buluşturmak çok önemlidir. Bu kütüphanenin yapılmasında emeği geçen Göztepe ailesine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali İzzettin Küçük, gelişmenin her şeyden önce akılda ve zihinde başladığını belirterek, “Bu dünyada gördüğümüz ne kadar iyi güzel şey varsa aklın, zihnin ve onların aydınlattığı ahlakın eseridir. Akıl ise en çok kitapla aydınlanır ve harekete geçer. Akılların ve zihinlerin gelişmediği yerde ne kadar yatırım yaparsanız yapın göreceğiniz şey sadece başarısızlık olur” dedi.

Milletvekili Efkan Ala, kütüphanelerden rafların konuşabileceğini söyleyerek, “Girin kütüphaneye kitaplarla konuşun. Siz onları okurken onlar size çok şey anlatır. Bina küçük olabilir, ama içinde barındığı değerler paha biçilemezdir. Kütüphaneler bir milletin hafızadır. Medeniyetlerin de hazinesidir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Belki bu kütüphanenin içerisinde zaman geçirenler açısından, okuduğunuz kitap adeti bakımından, yapılacak başka etkinliklerle Yenişehir'de bir okuma seferberliği başlatmak lazım. Yenişehir'den başlayarak diğer ilçelerimize ve Bursa'mıza doğru genişletmemiz inancına sahibim” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, ilçenin ikinci kütüphanesi hizmete girdi.