Yenişehir’e AB standartlarında mezbaha

7,5 milyon liraya mal olacak mezbaha, birçok il ve ilçeye de hizmet verecek.

Türkiye’de tarım ve hayvancılığın önde gelen ilçelerinden olan Yenişehir ilçesine yapılacak modern mezbahanın projesi hazır. Avrupa standartlarında olacak tesisler ihaleye çıkmak için gün sayıyor. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “17 bin 467 metrekarelik arsaya inşa edilecek mezbahanın taban alanı 2 bin 962 metrekare, toplam kullanım alanı ise 4 bin 280 metrekare olacak. Modern mezbaha günlük 75 büyükbaş 190 küçükbaş kesim kapasitesine sahip olacak. 27 ton eti 12 saat içerisinde -40 derecede şoklayabilecek. Yüz metrekarelik 2 oda olacak. Mezbahamızda aynı zamanda 500 ton şoklanmış et -18 derecelik 9 odada muhafaza edilebilecek” diye konuştu.

Başkan Süleyman Çelik, son teknolojinin kullanılacağı AB standartlarındaki mezbahada hijyen ve güvenliğin ön planda olacağını, hayvana eziyet vermeden helal şartlarda ve el değmeden kesim yapılacağını sözlerine ekledi.

Projesi hazır olan mezbahanın 7,5 milyon liraya mal olacağı öğrenildi.