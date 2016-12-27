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27 Aralık 2016 17:43

Yenişehir’e öğrenci yurdu

Yenişehir’e öğrenci yurdu

27 Aralık 2016 17:43

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bir hayırsever tarafından öğrenci yurdu yaptırılacak.
Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve yetkililer, iş adamı Yusuf Ateş’i fabrikasında ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, “İmam Hatip Lisesi’ne ek bina ve pansiyon, hastaneye ek hizmet binası gibi birçok hayır işleri yapan hemşerimiz Yusuf Ateş, şimdi de öğrenci yurdu yaptıracak. Öğrenci yurdu 200 kişilik olacak. 2017-2018 yılında faaliyete geçecek olan fen lisesi bünyesinde de 100 kişilik öğrenci yurdu olacak. Yeni yapılacak yurtla öğrenci kapasitesi 300’e çıkacak” dedi.
Kamıl, “Daha önce Yenişehir Temel Lisesi’nin olduğu yerde inceleme yapan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri burasının fiziki olarak fen lisesine uygun olduğu yönünde görüş bildirdi. İnşallah 2017-2018 eğitim öğrenim dönemine yetişecek olan fen lisesinin ve öğrenci yurdunun ilçemize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, işadamımıza da katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Yusuf Ateş tarafından yaptırılacak öğrenci yurdu için bu hafta protokol imzalanacağı açıklandı.



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