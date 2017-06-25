Yenişehir’e yeni hükumet konağı yapılacak

Ankara’da Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti ilçe Başkanı Adnan Kamıl ile görüşmeler gerçekleştiren Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir’e yeni hükümet konağı kazandırılması için çalışmaların başladığını belirtti.

Yenişehir’e yaptığı ziyarette konuşan Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, “Mevcut hastanemizin olduğu yaklaşık 12 dönümlük olan alanın 7,5 dönümlük yerine hükumet konağı yapılması için gerekli planlamayı belediyemiz yapmıştı. Buradaki alanın tahsis izni için Sağlık Yatırımları Genel müdürlüğünün izni gerekiyordu. Bunun içinde Sağlık Yatırımları Genel Müdürümüz işleri hızlandırdı. Çünkü buraya yapacağımız hükumet konağı da İçişleri bakanlığımızın yatırım programında dolayısıyla tahsis gerekiyordu. İnşallah bayramdan sonra tahsis işlemini gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Yenişehir’e yeni hükumet konağı kazandırmak için proje çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

Şahin, aynı zamanda Ankara’da yaptıkları görüşmelerde ilçeye yeni Sağlıklı Yaşam Merkezi yapılması için çok güzel bir karar çıkardıklarını söyledi.