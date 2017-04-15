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15 Nisan 2017 16:52

Yenişehir’e yeni OSB

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Ersan Aslan, Yenişehir ilçesinde organize sanayi sitesi yapılması planlanan arazide incelemelerde bulundu.

Yenişehir’e yeni OSB

15 Nisan 2017 16:52


Subaşı yakınlarındaki arazinin çok uygun olduğunu söyleyen Müsteşar Ersan Aslan, "Yenişehirli sanayi ve esnaf daha nezih bir yerde çalışmalar yapabilecek. Bakanlığın şehir içlerinde kalan organize sanayi bölgelerinin şehir dışına çıkarılması konusunda çalışmaları var. Yenişehir dışına inşa edilecek bu sanayi sitesi sayesinde üretim kalitesi ve teknolojik seviye artacak. İşletme sahipleri esnaflıktan sanayiciliğe geçecek" dedi.


Projenin bir an önce tamamlanıp hizmete alınmasını isteyen Ersan Aslan, "Yenişehir ekonomisine ciddi katkıları olacak bu projeye gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Bakanlıkta yapılacak işlemleri hızlandıracağız. Bu yılın sonunda projenin temelini atar, 2018 yılının sonunda da burada esnafların faaliyete geçmesini sağlarız" diye konuştu.


Belediye Başkanı Süleyman Çelik de, Valilik Toprak Koruma Kurulu’ndan projeye onay çıktığını ifade ederek, "Bursa yolu üzeri ile Çayır Mahallesi’ndeki sanayi sitelerinde esnaflar faaliyet gösteriyor. Esnafımız, mevcut sanayi sitelerinde 60 ile 300 metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki iş yerlerinde faaliyet gösteriyor. 655 dönümlük arazi üzerine kurulacak OSB’de iş yerlerinin büyüklükleri 5 bin metrekareye kadar çıkabilecek" dedi.




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