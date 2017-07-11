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11 Temmuz 2017 14:08

Yenişehir’e yeni sanayi sitesi

Bursa’nın Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Subaşı Mahallesi’nde Küçük Sanayi Sitesi inşaatını ziyaret ederek, zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenişehir’e yeni sanayi sitesi

11 Temmuz 2017 14:08


Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve şehir içinde kaldığı için taşınması planlanan 135 sanayi sitesi arasında yer alan Yenişehir Küçük Sanayi Sitesi’nin zemin etüt çalışmalarını inceleyen Başkan Süleyman Çelik, burada müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı. Süleyman Çelik , “Geçtiğimiz günlerde Küçük Sanayi Sitesi alanını ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Faruk Özlü’nün de belirttiği gibi, ülkemizin ve ilçemizin kalkınmasına, şehir içinde faaliyet gösteren sanayicilerimizin, modern ve teknolojik altyapıya sahip olmalarına imkan sağlayacak bir proje. İlçemizin 10 pilot bölge arasında yer alması memnuniyet vericidir” dedi.


Sanayi esnafını rahatlatacak bu önemli projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Çelik, müteahhit firma çalışanlarına başarılar diledi.




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