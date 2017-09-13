Yenişehir’in en büyük köprüsü yapılıyor

Yeni köprülerin inşa edilmesiyle bu bölgelerdeki araç trafiğinin daha sağlıklı ve güvenli biçimde akışı hedefleniyor. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Akdere köyü, Yenigün Derviş Eroğlu Bulvarı ve 100. Yıl Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki su tahliye kanalı üzerine yeni köprüler inşa edileceğini belirtti. Başkan Çelik, Akdere köyü yakınlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Kocasu Deresi üzerindeki mevcut köprünün yıkım çalışmalarının tamamlandığını anlatan Çelik, yeni köprü yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgenin önemli bir eksiğinin giderileceğini söyledi.

Başta Akdere köyü olmak üzere çevre köylerin tarım arazilerine ve ilçe merkezine ulaşmak için kullandığı yolun üzerindeki köprüden Şişecam fabrikalarının ağır tonajlı araçlarının da geçtiğini söyleyen Çelik, “46 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki köprünün yıkım çalışmaları sona erdi. Eski köprünün yerine inşa edilecek yeni köprü yine 46 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde olacak. Çift şeritli köprüden aynı anda iki araç geçebilecek köprü 1,5 milyon liraya mal olacak” dedi.

Müteahhit firmaya yer tesliminin yapıldığını anlatan Çelik, “Yeni köprü yapım çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu süre boyunca bölgenin Yenişehir’le bağlantısını sağlayan yol trafiğe kapalı kalacak. Sürücülerimiz, Şişecam yolunu kullanarak İnegöl yoluna çıkacak ve Yenişehir’e ulaşabilecekler” diye konuştu.

Yenigün Mahallesi Derviş Eroğlu Bulvarı ve 100. Yıl Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki yeni köprülerin yapımlarına önümüzdeki günlerde başlanacağını ifade eden Çelik, “Bunlar gibi önemli projeleri gerçekleştirme konusunda bizlerin taleplerini geri çevirmeyerek ilçemize sahip çıkan Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.