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26 Aralık 2017 13:06

Yenişehir’in gururu oldular

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Microsoft Türkiye’nin yarışmasında 3 derece elde ederek ilçenin gururu oldu.

Yenişehir’in gururu oldular

26 Aralık 2017 13:06


Microsoft Türkiye’nin “Yeni yıla yeni bir dünyada gir: Mine Craft ile kendi dünyanı tasarla” yarışmasında Yusuf Ateş Anadolu Lisesi 6. sınıf öğrencileri Furkan Efe Kobak, Muhammed Hamit Çiçek, Zeynep Necla Hacıhasanoğlu dereceye girdi. Microsoft Türkiye İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde hem Yenişehir’i, hem de Bursa’yı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirten Proje Danışmanı Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İsmet Hazar Papak, “Bu başarı bizleri fazlasıyla memnun etti. Her birine teşekkür ediyorum. Bu moral bizler için çok değerli. Bundan sonra da bu tür projelere katılarak okulumuzu ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.


Derece elde eden 6. sınıf öğrencileri Furkan Efe Kobak, Muhammed Hamit Çiçek, Zeynep Necla Hacıhasanoğlu’nu Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’ da makamında ağırlayıp öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Bu arada Yenişehir’e okulu kazandıran işadamı Yusuf Ateş’in de dereceye giren öğrencileri ödüllendireceği belirtildi.




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