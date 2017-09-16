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16 Eylül 2017 12:24

Yenişehir’in mega projesi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir ilçesine kazandıracağı kapalı otopark, pazar yeri ve düğün salonları projesi planlandığı biçimde sürüyor.

Yenişehir’in mega projesi başlıyor

16 Eylül 2017 12:24

Hafriyat çalışmaları tamamlanan bölgede önümüzdeki günlerde zemin sağlamlaştırma çalışmasına geçilecek.


Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Yenişehir’de yaptıracağı, içinde kapalı otopark, pazar yeri ile düğün salonlarının yer alacağı projede hafriyat çalışmaları sona erdi. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, önümüzdeki günlerde zemin sağlamlaştırma çalışmalarına geçileceğini söyledi.


Çayır Mahallesi’ndeki eski garaja yapılacak projede mayıs ayında başlayan hafriyat çalışmalarının tamamlandığını anlatan Başkan Süleyman Çelik, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe, bu projenin her aşamasıyla yakından ilgilendi. 25 milyon TL’lik projeyi üstlenen Altepe’ye ve ekibine ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.


Toplam 18 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak 2 katlı binanın 2 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini belirten Çelik, "Yer altında 6 bin 500 metrekarelik ve 400 araç kapasiteli bir otopark inşa edilecek. Birinci katta 6000 metrekarelik kapalı pazaryeri, ikinci katta ise bin 600’er metrekarelik biri açık biri kapalı 2 adet düğün salonu inşa edilecek" diye konuştu.


Projenin hayata geçmesiyle birlikte ilçenin çok önemli eksiklerinin tamamlanacağını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:


"İlçemizde otopark meselesi var. 400 araç kapasiteli otoparkla bu meseleye çare bulmayı hedefliyoruz. İlçe pazarı salı günleri hal içi, belediye meydanı ve çevresinde kuruluyor. Pazar yerimiz çok geniş bir alanı kapsıyor. Yazın toz ve sıcak, kışın ise yağış ve soğuk hem vatandaşımızı, hem burada tezgâh açan esnafımızı olumsuz etkiliyor. İkinci kata inşa edeceğimiz kapalı pazarla bu meseleyi çözüme kavuşturacağız. İlçemizin bir de düğün salonu eksiği var. Düğün ve sünnet gibi cemiyetler yapmak isteyen vatandaşlarımız, mevcut salonları tam 1 yıl öncesinden kiralamak zorunda kalıyorlar. Bu iki düğün salonu hizmete girince sıkıntı hafiflemiş olacak” dedi.


Süleyman Çelik, binanın kuzey ve batı yüzlerinde 40’a yakın dükkân bulunacağını sözlerine ekledi.




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