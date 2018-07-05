Yenişehir’in yollarına Büyükşehir imzası

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldiği günden bu yana, şehir içi ulaşımda yaşananları gözlemleyip çözüm ürettiklerini söyleyerek, “Bursa, çok güzel ve özellikli bir kent. Gelişen tüm şehirlerde olduğu gibi Bursa’da da öncelikli konuların başında ulaşım geliyor. Gece gündüz demeden yapılan çalışmalarla ulaşımda yüzde 40’lara varan rahatlamayı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa’nın her köşesine ulaşımın daha kolay olması için de tüm ekiplerimizle, ilçelerimizde de yol yapım ve bakım faaliyetlerimize hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir İlçesi Kavaklı Mahallesi’nin Gemlik - Yenişehir karayoluna bağlandığı 4.1 km uzunluğundaki bağlantı yolunda, sıcak asfalt uygulaması sürüyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmalarda yolun 1.1 km kısmı asfalt yapıldı ve 3 km daha imalat yapılacak olup 1.5 km kısmının plent miks temeli, 1.8 km kısmının da alt temel imalatı yapıldı. 1700 ton sıcak asfalt, 4645 ton plent miks temel imalatı, 2438 ton alt temel imalatı ve 8783 ton kaplama imalatının yapıldığı çalışmalar şu ana kadar KDV dahil toplam 721 bin 481 TL’ye mal oldu.