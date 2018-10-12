Yenişehirli gencin büyük başarısı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Gelişimspor Kulübü'nün genç oyuncusu, Tofaş Basketbol Kulubü'ne transfer oldu.

Yenişehir Gelişimspor Basketbol Kulübü oyuncularından 13 yaşındaki Alparslan Efe Gülden, oynadığı oyun ile Türkiye'nin en gözde kulüplerinden birisi olan Tofaş'ın dikkati çekerek bu kulübe transfer olmayı başardı. Gelişimspor'dan yapılan açıklamada, “U 13 Takımı oyuncumuz 2005 doğumlu Alparslan Efe Gülden, Tofaş'a transfer olmuştur. Emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teknik ekibimizi kutlar, bize güvenen ve yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” denildi.