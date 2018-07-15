Gülen, bulduğu çantayı jandarma aracılığıyla Suudi turiste ulaştırdı.

Bursa’da fotoğrafçılık yapan Tezcan Gülen, Uludağ Sarıalan mevkiinde yerde bir çanta olduğunu fark etti. O mevkide turistlerin sık sık bisikletle gezdiğini bilen Tezcan, çantanın içinde para ve pasaport olabileceğinden şüphelenerek içine bakmadan götürüp jandarmaya teslim etmeye karar verdi. Çantayı alıp jandarmaya giden Gülen, çantayı teslim almak isteyen kimseye güvenmedi ve çantayı bizzat yetkililere teslim edeceğini söyledi. Yetkililere çantayı teslim eden Gülen, jandarmayla birlikte çantanın sahibini bulmak için yapılan çalışmalara katıldı.

Jandarma ekipleri çantanın sahibine ulaşmaya çalışırken 2 turist yanlarına geldi. Turistler Suudi Arabistan’dan geldiklerini ve içinde paraları bulunan bir çantalarını kaybettiklerini ifade ederek jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri turistlere çantada ne kadar para olduğunu ve para dışında nelerin bulunduğunu sordu. Turistler çantanın içinde 110 bin lira Suudi Riyali olduğunu söyledi. Söyledikleri rakamın çantadaki parayla eşleştiğini tespit eden ekipler para dolu çantayı Tezcan Gülen ile birlikte sahibine teslim etti.

Fotoğrafçı Tezcan Gülen’in duyarlı davranışı karşısında büyük mutluluk duyduğunu aktaran Suudi turistler, hem jandarma ekiplerine hem de Gülen’e defalarca teşekkür ederek olay yerinden ayrıldı.