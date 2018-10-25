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Yerli üretime vurgu yapan şiir başkanı mest etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde engelli bir gencin milli ve yerli üretim için yazdığı şiirler Belediye Başkanı Alper Taban’ı mest etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde engelli bir gencin milli ve yerli üretim için yazdığı şiirler Belediye Başkanı Alper Taban'ı mest etti.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, milli ve yerli yazılım sistemi olan Pardus'un bilgi kültür evlerinde kullanılmaya başlamasının ardından Mahmudiye Mahallesi Bilgi Kültür Evi'nde basın açıklaması yaparak sistemi kamuoyuna duyurdu. Burada BKE'nden faydalanmak için gelen engelli bir gencin ısrarla okumak istediği şiirler, tanıtım programına katılanları mest etti. Ümit Çetin isimli genç, basın açıklaması sonrası şiir okumak istediğini söyledi. Kendi yazdığı şiiri dinleyen Belediye Başkanı Alper Taban ve öğrenciler, şiiri hayranlıkla dinledi. “Türkiye Gelişiyor” ismini verdiği şiirde adeta milli ve yerli üretime vurgu yaparak dışa bağımlılıktan kurtulmak gerektiğine dikkat çeken Ümit Çetin, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü kaydederek rüyasını da anlattı.

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