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15 Ağustos 2018 16:18

YESAŞ cevizli lokuma zam yapmayacak

Yenişehir Belediyesi iştiraki olan YESAŞ Ekmek A.

YESAŞ cevizli lokuma zam yapmayacak

15 Ağustos 2018 16:18

Ş, cevizli lokuma bu sene de zam yapmayacak.


Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemizde üretilen ve herkesin beğenerek yediği cevizli lokuma bu yıl zam yapmayacağız. Bu yıl da halkımız cevizli lokum malzemesini kendileri getirirlerse 25 liraya, malzeme getirmezler ise 40 liraya alacak” diye konuştu.


Başkan Çelik, “Her ne kadar un ve diğer maliyetler artsa da elimizden geldiğince en kaliteli ürünleri ucuza satmaya devam edeceğiz. Özelikle bayramlarda sofraların vazgeçilmez lezzeti olan cevizli lokuma bu sene de zam yok” diye konuştu.




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