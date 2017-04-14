Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 15:04

“Yeşil Bursa” Osmangazi’de hayat buluyor

Bahar mevsimiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin dört bir yanına yapılan yeni parklar, oyun ve spor alanlarıyla vatandaşlara rahat nefes alabilecekleri alanlar kazandırıyor.

“Yeşil Bursa” Osmangazi’de hayat buluyor

14 Nisan 2017 15:04


Güneştepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Meşe Çocuk Parkı’ndaki son çalışmaları inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Baharla birlikte ekiplerimiz, sahadaki çalışmalarını arttırdı. Geçtiğimiz dönem ilçemize 150 adet yeni park yapmıştık. Bu dönem de 150 adet park sözümüz var. Bu yıl içerisinde 35 park yapılacak. Güneştepe yeni gelişim bölgelerimizden biri. Bu bölgede 8 tane park yapılacak. Buradaki Meşe Parkı’nı bitiriyoruz. Çocuk oyun grupları, oturma grupları ve yeşil alanlar, buraların daha düzenli ve yaşanabilir hale gelmesine katkı sağlamış olacak. Parklarla birlikte mahallelerimiz, daha güzel hale geliyor. Çocuklarımız, yeşil alan içindeki oyun alanlarında hoşça vakit geçiriyor. Hem çocukların, hem yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendiren ferah alanlar oluşturuyoruz. Bu yapılan hizmetler vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.


Dündar, park çalışmalarını incelerken, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
24
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:31
  • Güneş :06:18
  • Öğle :13:15
  • İkindi :16:58
  • Akşam :19:50
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!