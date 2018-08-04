Yeşil Bursa Rallisi heyecanı Nilüfer’de başladı

yarışı olan 43.Yeşil Bursa Rallisi’nde heyecan başladı. Sembolik startı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünden alan ve 5 Ağustos’ta sona erecek olan rallide, Türkiye’nin en hızlı ralli pilotları yarışıyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alan 43’üncü Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenleniyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bursa Otomobil Sporları Kulübü’nün (BOSSEK) ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi’nin sembolik startı Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde verildi. Halkın da büyük ilgi gösterdiği sembolik start seremonisi, halk dansları ve kılıç kalkan gösterileri ile renklendi. 43.Yeşil Bursa Rallisi’nin start seremonisine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Atakan Çorbacı ve Ahmet Kılıç da katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeşil Bursa Rallisi’ne destek vermekten onur duyduklarını belirtti. Nilüfer’in spor kenti olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Nilüfer Belediyesi olarak Yeşil Bursa Rallisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yeşil Bursa Rallisi, sadece Bursa’da değil Türkiye’de önemli bir rallidir. Bu organizasyona destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yıllardır BOSSEK bu organizasyonun öncülüğünü yapıyor, özellikle pilotları da kutlamak istiyorum. Burada rekabet içinde dostça bu yarışı bitirmek kadar güzel bir duygu yoktur. Tüm sporculara kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum.”

62 araç 134 sporcu yarışıyor

Konuşmaların ardından 62 araç 134 sporcunun yer aldığı yarışın startını Nilüfer Belediyesi aracı ile Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptı. Orhaneli-Keles bölgesindeki 105,57 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 kilometre olan asfalt zeminli parkurda gerçekleşen ralli, sembolik startın ardından, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yer alan servis alanından başladı. Bursalı sporseverlerin unutulmaz anlar yaşadığı şampiyona kapsamında klasikler de yarışacak.

5 Ağustos Pazar günü saat 09.00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekleyecek. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etaplarının ardından servise girecek olan ekipler, son olarak BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar.

Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası’na da puan verecek olan ralli, 5 Ağustos Pazar günü saat 17.00’den itibaren sona erecek.