Yeşil Bursa Rallisi start alıyor

Türkiye Ralli Şampiyonası takviminde yer alan ve bu yıl 43’üncüsü organize edilecek Yeşil Bursa Rallisi, Atış Yapı ve Nilüfer Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek. Yarın, Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halk Evi önünde saat 20:00’de verilecek sembolik start ile başlayacak olan Yeşil Bursa Rallisi, 5 Ağustos pazar günü sona erecek.

Orhaneli Keles bölgesindeki 105,57 Km’si özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 Km olan asfalt zeminli parkurda koşulacak rallinin ilk günü 4 Ağustos cumartesi günü saat 11:00’den itibaren Timsah Arena‘da yer alan servis alanından başlayacak. Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı saat 16:35’ten itibaren Yunuseli Havaalanı‘ndaki Atış Yapı Seyirci Özel Etabı olacak. Apexmasters drift pilotları da seyirci etabı öncesinde Bursalı sporseverler ile buluşarak unutulmaz anlar yaşatacaklar. Seyirci özel etabının ardından rallinin ilk günü Timsah Arena’da yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.

Klasikler de yarışacak

5 Ağustos pazar sabahı 09.00’dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipleri, ikinci günde zorlu bir mücadele bekleyecek. Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17:00’den itibaren sona erecek.

Downtown satış ofisinde düzenlenentanıtım toplantısında konuşan Atış Grup Başkanı Ahmet Atış, “43’üncü Bursa Rallisine sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Sporu ve sporcuyu desteklemeye her zaman için devam edeceğiz” dedi.

Pilot Burak Başlık, “Yarış sabah Uludağ yolundaki etaplarla başlıyor. Uludağ yolundaki 4 etapları geçeceğiz. Daha sonra Yunuseli hava alanında seyirci özel etabı var daha sonra Downtown satış ofisinde mola olacak. Pazar günü tekrar Orhaneli ve Keles yollarındaki etaplarla yarış devam edecek. Bir aksilik olmazsa Pazar günü akşam üstü yarış sona erecek. Bu yarışa yurt dışından katılan ekiplerimiz var” dedi.