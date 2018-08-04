Yeşil Bursa Rallisi’nde lastikler yandı

Yarışın ilk gününde Nilüfer etabının ardından Yunuseli Havaalanı’ndaki seyirci özel etabında pilotların drift gösterileri büyük bir ilgiyle izlendi.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası 4. yarışı olan ve Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından Atış Yapı ana sponsorluğunda bu yıl 43. kez düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi Cuma günü saat 20.00’de Yeşil Bursa Kılıç Kalkan ve Folklör Derneği gösterileri eşliğinde Nilüfer Halkevi önünde seremonik start ile başladı.

Orhaneli Keles bölgesindeki 105,57 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 464,12 km. olan asfalt zeminli parkurda koşulan rallinin ilk günü bugün saat 11.00’den itibaren Timsah Arena‘da yer alan servis alanından başlayıp Bursa- Orhaneli yolu üzerindeki Nilüfer ve Selçuk Özsevinç özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından, günün son etabı olan Atış Yapı Seyirci Özel Etabı saat 17.00’den itibaren Yunuseli Havaalanı‘ndaki pistte yapıldı.

Atış Yapı Seyirci Özel Etabı öncesi pilotların drift gösterileri nefesleri kesti. Güçlü motorlarıyla lastik yakan spor ralli araçları pistte tozu dumana kattı. Drift gösterileri Bursa Uçangöz Havacılık Derneği (UHADER) tarafından da havadan görüntülendi.

Yeşil Bursa Rallisi’nin ana sponsoru Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış, Bursa ile özdeşmiş bir spor bu yıl 43’üncüsü düzenleniyor. Biz ilk defa bir isim sponsorluğuyla girdik. Bursa Merkezli Bursa Downtown olarak nitelendirdiğimiz projemizde Bursa’ya özgü ne varsa burada yaşatmaya çalışıyoruz. Onun için Yeşil Bursa Rallisi’ne sponsor olduk. Etkinliğe katılım çok güzel halkın ilgisi çok iyi. Spora ve sporcuya destek vermekten çok mutluyuz" dedi.

Yeşil Bursa Rallisi’nin ikinci etabı yarın sabah 09.00’dan itibaren başlayacak. İkinci günde Ahmet Burkay, Downtown ve Ömer Çokran özel etaplarının ardından servise girecek olan ekipler, son olarak Ahmet Burkay-2, Downtown-2 ve BOSSEK Power Stage avantaj etabında kozlarını paylaşacaklar. Türkiye Ralli Şampiyonası haricinde 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin yer aldığı Türkiye Historic Rally Şampiyonası ve Ali Sipahi Ralli Kupası‘na da puan verecek olan ralli saat 17.00’den itibaren sona erecek.