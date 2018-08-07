Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 15:59

Yeşil Bursa Rallisi’ni Yağız Avcı kazandı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın Bursa’da yapılan dördüncü ayağını Red Bull sporcusu Yağız Avcı kazandı.

Yeşil Bursa Rallisi’ni Yağız Avcı kazandı

07 Ağustos 2018 15:59

Avcı, bu sezonki üçüncü zaferini elde etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Rallinin ilk gününde 5 etabın 3’ünü lider bitiren ve sonrasında da avantajını koruyan başarılı sporcu, 2015’ten beri ilk kez Yeşil Bursa Rallisi’ni kazandı.



Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 43. kez düzenlenen ve toplamda 464,12 kilometre parkura sahip olan Yeşil Bursa Rallisi, hafta sonu tamamlandı. Rallinin ilk günündeki 5 etabın 4’ünü lider tamamlayan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, ikinci günde de avantajını korudu ve sezonun en önemli ayaklarından birini ilk sırada bitirdi. Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Avcı, bu sezonki 3’üncü yarışını kazanarak genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.


Bursa’da 1:01:19.3’lik derecesiyle gülen Yağız Avcı ve Onur Vatansever ikilisinin arkasında ise Burak Çukurova ile Vedat Bostancı yer aldı. Üçüncü ise bir diğer Ford Motorsport Türkiye ekibi Deniz Fahri ve Bahadır Gücenmez oldu.


Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2018 sezonunun heyecanı 13-16 Eylül’de gerçekleşecek Rally Turkey Marmaris (WRC) ile devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç