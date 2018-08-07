Yeşil Bursa Rallisi’ni Yağız Avcı kazandı

Avcı, bu sezonki üçüncü zaferini elde etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Rallinin ilk gününde 5 etabın 3’ünü lider bitiren ve sonrasında da avantajını koruyan başarılı sporcu, 2015’ten beri ilk kez Yeşil Bursa Rallisi’ni kazandı.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 43. kez düzenlenen ve toplamda 464,12 kilometre parkura sahip olan Yeşil Bursa Rallisi, hafta sonu tamamlandı. Rallinin ilk günündeki 5 etabın 4’ünü lider tamamlayan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, ikinci günde de avantajını korudu ve sezonun en önemli ayaklarından birini ilk sırada bitirdi. Ford Motorsport Türkiye takımı adına yarışan Avcı, bu sezonki 3’üncü yarışını kazanarak genel klasmandaki liderliğini sürdürdü.

Bursa’da 1:01:19.3’lik derecesiyle gülen Yağız Avcı ve Onur Vatansever ikilisinin arkasında ise Burak Çukurova ile Vedat Bostancı yer aldı. Üçüncü ise bir diğer Ford Motorsport Türkiye ekibi Deniz Fahri ve Bahadır Gücenmez oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2018 sezonunun heyecanı 13-16 Eylül’de gerçekleşecek Rally Turkey Marmaris (WRC) ile devam edecek.