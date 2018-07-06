Yeşil Çevre’den anlamlı destek

1 buçuk yıldır Gürsu’da hizmet veren Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nin bir eksiği olan endoskopi cihazı Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi tarafından alınarak hizmete açıldı. 207 bin TL’lik maliyetle hastaneye kazandırılan cihazın açılışına Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Saymanı Arif Demirören başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın ve davetliler katıldı.

Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını Başhekim Uz. Dr. Mehmet Petek gerçekleştirdi. Petek, "Endoskopi cihazının bağışlanmasında bize vesile olan Yeşil Çevre Kooperatifi’ne çok teşekkür ediyorum. 1 Mart 2017 tarihinde hizmete açılan hastanemizde 2018 yılında bu yana hizmetlerimiz hızlandı. 15 Nisan 2018 tarihinde Yeşil Çevre tarafından bize bağışlanan endoskopi cihazı sayesinde yaklaşık günde 7 hastaya endoskopi yapabiliyoruz" dedi.

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, “Öncelikle konuşmamı hastaneye adını verdiğimiz rahmetli şehit belediye başkanımız Cüneyt Yıldız’ ı rahmetle anarak sözlerime başlamak istiyorum” dedi.

Bu hastaneye endoskopi cihazı bağışlamaktan Gürsu halkına bu yönüyle katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Aydın, “Bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirme fırsatı verdikleri için Bursa Valimiz ve Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Başkanı İzzettin Küçük, Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcımız ve BTSO başkanı İbrahim Burkay başta olmak üzere bütün Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Üyelerine, Gürsu Kaymakamı Sayın Mehmet Makas’ a, Gürsu Belediye Başkanı Sayın Mustafa Işık ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genel Müdür Mehmet Aydın, “Bursa’mızın doğu bölgesindeki OSB ve yerleşim alanlarından oluşan atık suların arıtılması amacıyla 1998 yılında kurulan Yeşil Çevre bugün itibariyle günlük 100 bin metreküp’lük arıtma kapasitesiyle çok önemli çevre hizmeti sunmaktadır. Sunmakta olduğumuz çevre hizmetinin yanı sıra ortaklarına katma değer sağlayacak yeni projeler için çalışıyoruz. Yeşil Çevre’yi geliştirdikçe topluma fayda sağlayacak projelerin içinde yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, "Bugün Gürsu’da önemli bir hizmeti devreye almanın huzurunu, onurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ben Yeşil Çevre Kooperatifi’ne çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi 1 buçuk yıldır hizmet vermektedir. Eksiklerimizi tamamlıyoruz. Hedeflerimizde bir sapma yok" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise hastanenin yapılmasında dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun büyük emeklerinin olduğunu ifade ederek, "Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu gün sözünü verdi ve tuttu. Hastane yapımını sağladı. O günkü valimiz Münir Karaloğlu çok ciddi yardımları oldu. Şehit başkanımızın en büyük hayali buraya bir hastane yapılmasıydı. Bu hastanenin yapımında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Burada ne kadar çok insanı faydalı olabilirsek o kadar iyi. Burası çok özel. Burada her tedavi gören insan şehit başkanımıza ve emeği geçenlere dua edecektir. Buraya yapılan hizmetler çok bereketlidir. Hastane hepimizindir, sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak söz alan Gürsu Kaymakamı Mehmet Makas, “Hastaneye kazandırılan endoskopi cihazı için başta Valimiz İzzettin Küçük olmak üzere Yeşil Çevre Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Ayrıca hastanemizin diğer eksiklerinin giderilmesinde katkısı olan tüm hayırseverlere de bu vesileyle teşekkür ederim. Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız’ı rahmetle minnetle anarak açılışını yapacağımız endoskopi cihazının hayırlı teşhis ve tedavilere vesile olmasını dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından endoskopi ünitesinin bulunduğu bölümde kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.