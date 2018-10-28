Yeşil Çevre'den filtre eğitimi

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşetme Kooperatifi, hizmet alanındaki sanayici ortaklarına zorunlu hale getirilen Ram bacalarına filtre sistemine ilişkin eğitim düzenledi.

Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, Yeşil Çevre Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi OSB yöneticileri, sanayici ortakları temsilcileri ve çevre danışmanlığı firma yetkililerinin bulunduğu eğitim semineri KOSAB toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda konuşan Yeşil Çevre İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Dağlı, “Yeşil Çevre Türkiye'de tek örnektir. Çok güzel faaliyetlerde bulunuyoruz. İlk kurulduğumuz da boyahanelerin ve fabrikaların atıklarını arıtma hedefimiz vardı. Sonradan çevre bilinci geliştikçe yeni yatırımlara ve çalışmalara imza atıyoruz. Bacalar boyahaneler için önemli oldu. Bizler nasıl çevreye zarar vermeden bacalarımızı aktif tutabiliriz onu tartışıyoruz. Geçen sene yılbaşına kadar bizlere RAM bacalarına filtre sistemi takılması için süre verilmişti. Uludağ Üniversitesinin maliyetleri düşürmek için yapacağı fizibilite çalışması sebebiyle zorunluluk 1 yıl ertelendi. Bu sanayicimizi rahatlatmak için değil, gerçek bir kurala otursun diye uzadı. Şuan üniversite gereken çalışmayı yaptı. Son şeklini ortaya koyacaklar. Bunların fiyatları boyuna ve kapasitesine göre değişebilir. Hiçbir fabrika bacaların değişimi için uzatma beklemesin. 2019 yılının başı itibariyle eski bacalardan kurtulacağız. Bizim bölgemizde evlerin arasında olduğu için daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

İl Mahalli Çevre Kurulu kararı gereği zorunlu hale getirilen Ram bacalarına filtre sistemi zorunluluğu kapsamında düzenlenen eğitim öncesi katılımcılara seslenen Yeşil Çevre Genel Müdürü Mehmet Aydın da, “Yeşil Çevre, arıtma hizmetinin yanı sıra ortaklarına çevre danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çalışmakta olduğumuz projeler, bölgemizdeki gelecekti su ihtiyacının karşılanması, ortakların mağduriyet yaşamaması anlamında ilk etapta 50 bin metre küp günlük atık su geri kazanım projesini tamamlayacak. Bunun da çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, ortaklarının tehlikesiz ambalaj atıklarını toplayarak ekonomiye kazandırma projesine devam etmektedir. Ortaklarımızın çevre veya çevrecilik adına ne kadar hizmet alması gerekiyorsa, Yeşil Çevre bu hizmeti vermek adına sürekli iş geliştirmektedir. Yükümlülük olarak gelecek olan zorunlu baca sisteminin en iyi şekilde bizlere kazanımlar getirmesini diliyorum” dedi.

Katılımcılara baca sistemlerinin kazanımları hakkında bilgi veren Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Taner Yonar ve Makine Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, “Biz aslında atıklara atık gözüyle bakmaktan vazgeçmeliyiz. Attığımız şeyler çevreye verilen zararın yanı sıra kendinize de zarar veriyor. Bundan kurtulmak mümkündür. Bunun adı temiz üretimdir. Temiz üretirken kaybetmeyiz. Tam tersine size kazanım sağlamaktadır. Eğer ki iyileştirme bedeli kaybı 5 yıl içerisinde topluyorsa, dünyanın neresine giderseniz gidin 5 yıllık ise hemen yatırımını yapar. Temiz üretim de yasal bir zorunluluk haline geldi. Yönetmelikleri de çıkmış durumdadır. Birçok farklı filtre sistemi vardır. Önemli olan neden yaptığımızın cevabını iyi vermek gerekiyor. Mühendislikte hiçbir zaman tek bir doğru yoktur. Yaptığınız uygulamaya göre doğru şekillenir. Burada sizler o sorunu çözmekle mükellefsiniz. Uzmanları bunun için buradalar” dediler.