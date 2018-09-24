Yeşim Tekstil çalışanlarına işaret dili eğitimi

Kursu bitiren 15 kursiyer sertifikalarını aldı. Yeşim Tekstil'de düzenlenen sertifika törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yeşim Tekstil CEO'su Şenol Şankaya, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Celal Elmas,eğitmenler ve kursiyerler katıldı.Hakkı Edebali, göreve geldikleri ilk günden itibaren engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak projeler geliştirdiklerini vurgulayarak, “Asıl engelin insanların zihin dünyasında ördüğü duvarlardan ibaret olduğunu bilerek bu duvarları yıkıyoruz. Engelliler bizim öncelikli hizmet gruplarımız arasında yer alıyor. Bu kardeşlerimizin sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmesi için, onların rutin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yürütüyoruz. ‘Engelsiz Mutfak' ve ‘Müzik Akademisi' gibi projelerle engelli kardeşlerimizin ne kadar yaşama sevinci ile dolu olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

İşitme engellilerin meselelerini anlatacak birçok insan olduğunu, ancak anlayacak insanların bulunmadığını belirten Başkan Edebali, “Türkiye de toplam 3,5 milyon işitme engelli vatandaşımız var. Bunların ana dili işaret dilidir. İletişimde ciddi problemler yaşıyorlar. İşiten fertlerle anlaşma problemleri var. İşitenlerin işaret dili öğrenmesi gerekiyor. Aynı toplumun içinde beraber yaşıyoruz. Bu dil sadece onların dili olarak kalmamalı. Ortak bir dil olarak kalmalı" ifadelerini kullandı.

İletişim olmadan hayatta hiçbir şeyin başarılamayacağını dile getiren Şenol Şankaya, “Fabrikamızda 15 çalışanımıza işaret dili eğitimi verildi. İşitme engelli çalışanlarımızı daha iyi anlamaları ve aralarında oluşan iletişim meselesini ortadan kaldırmak maksadıyla çalışanlara yönelik kurs talebimiz oldu. Yıldırım Belediyesi tarafından da bu talebimiz anında karşılandı. Bu işi daha da derinleştireceğimize, yaygınlaştıracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.