Yetenek avcıları Mudanya'da

81 vilâyette Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme projesi, Mudanya'da eğitim veren ilkokul 3. sınıf öğrencilerini kapsıyor. Mudanya Spor Salonu'nda yapılan seçmelere Mudanya'nın tamamında çeşitli okullarında 2. sınıftan 3. sınıfa geçen 996 öğrenci katıldı. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin ölçümlerini yaptığı projeye katılanların boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, sıçrama, el kuvveti, geriye top atma, çabukluk, 20 metre sürat koşusu gibi 8 farklı istasyonda bilgileri bilgisayar ortamında kayıt altına alındı.

Mudanya Gençlik İlçe Spor Müdürü Sevgin Güneş, “17 ilçede gerçekleştirilen bir proje. Testler Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak değerlendirmeler sonunda çocuklarımızın hangi spora yetenekleri olduğu okullarımıza bildirilecek. Bu testler sonunda çocuklarımız yetenekli olduğu branşlarda eğitilerek Türk sporuna kazandırılacak” dedi.