Yetenek avcıları Osmangazi’de buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi, 81 ilde gerçekleştirildi. Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan seçmelere Bursa’nın çeşitli okullarından 600 öğrenci olmak üzere ilçeler geneli ile birlikte toplam15 bin sporcu katılım sağladı. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin ölçümlerini yaptığı proje boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, sıçrama, el kuvveti, geriye top atma, çabukluk, 20 metre sürat koşusu gibi 8 farklı istasyonda düzenlendi.

Spora ve sporcuya verdikleri değeri perçinlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Osmangazi Belediyesi olarak böylesine önemli bir projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek vaat eden çocuklarımız 2 yıl boyunca yüzde 40 ücretsiz temel spor eğitimine alınarak burada başarı elde edenler 4 yıllık branş eğitimine başlayacak. Proje sonunda bin 500 elit sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor. Çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.