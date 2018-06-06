Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 17:05

Yetenek avcıları Osmangazi’de buluştu

Osmangazi Belediyesi, sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesi ve uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefiyle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi’ne ev sahipliği yaptı.

Yetenek avcıları Osmangazi’de buluştu

06 Haziran 2018 17:05


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi, 81 ilde gerçekleştirildi. Dikkaldırım Spor Salonu’nda yapılan seçmelere Bursa’nın çeşitli okullarından 600 öğrenci olmak üzere ilçeler geneli ile birlikte toplam15 bin sporcu katılım sağladı. Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin ölçümlerini yaptığı proje boy, kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, sıçrama, el kuvveti, geriye top atma, çabukluk, 20 metre sürat koşusu gibi 8 farklı istasyonda düzenlendi.


Spora ve sporcuya verdikleri değeri perçinlediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Osmangazi Belediyesi olarak böylesine önemli bir projeye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek vaat eden çocuklarımız 2 yıl boyunca yüzde 40 ücretsiz temel spor eğitimine alınarak burada başarı elde edenler 4 yıllık branş eğitimine başlayacak. Proje sonunda bin 500 elit sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor. Çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç