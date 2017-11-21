Edinilen bilgeye göre, İstanbul’da ikamet eden bazı kişilerin Bursa’ya uyuşturucu getirip burada piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım ilçesi ile İstanbul Alibeyköy ve Arnavukköy’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan baskınlarda A.H.T., E.B., H.Ş., İran uyruklu V.R.M. ve M.M. ile Tacikistan uyruklu R.T. İstanbul’da, Ü.G. ise Bursa’da yakalandı. Yıldırım Değirmenönü Mahallesi’nde gözaltına alınan Ü.G.’nin ise geçtiğimiz yıl yetenek yarışmasına katılan Bursalı ayakkabı ustası olduğu ortaya çıktı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.