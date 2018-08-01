Yetiştiği takıma hoca oldu

Spor Lisesi mezunu olan Berkey Karakaş, Mütarekespor’un alt yapısı olan U-11. U-12 , U-13 takımlarını lige hazırlıyor. Babasının mesleği sebebiyle bir süre Giresun da Giresunspor’da futbol hayatını sürdüren 20 yaşındaki genç hoca, ”Mudanya’ da çok kabiliyetli çocuklar var. Bu kabiliyetleri Mütarekespor’da yetiştirip ilerdeki hayatları için zemin oluşturuyoruz. Sporcularımızla bu yıl katılacağımız liglerde şimdiden söz sahibi olacak bir ekip oluşturduk. Mütarekespor’un maksadı alt yapıya çok önem vermesidir. Bana bu görevi verenleri mahcup etmemeye çalışarak vefa borcumu ödeyeceğim” dedi.