Yiğitler kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilecek ‘Yiğitler Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı’ projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar öncesi bölge sakinleriyle uzlaşma görüşmeleri başladı Kentsel Tasarım ve Gelişim Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, yıllardır devam eden çarpık yapılaşmanın insanların refah seviyesini düşürdüğü gibi suç oranlarını arttırdığını ve komşuluk ilişkilerini zaafa uğrattığını söyledi. 2014’te Yıldırım için çıktıkları hizmet yolculuğunda önlerinde iki alternatif bulunduğunu aktaran Edebali, “Ya mevzuatın arkasına sığınıp asfalt dökmek çöp toplamak gibi rutin işleri yaparak görev süremizi tamamlayacak ya da risk alarak radikal kararları uygulayıp, Yıldırım’ın güzelliklerinin üstünü örten çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıracaktık. Biz, şehrimizin geleceği için elimizi taşın altına koyarak ikinci yolu seçtik” dedi.

Şehir yönetimini bilim, objektiflik ve hakkaniyet olmak üzere üç temel kıstas üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Edebali, “İster devasa kentsel dönüşüm projesi olsun isterse bir çocuk parkı olsun, her projeyi alanında uzman bir ekiple, günümüzün teknolojik gelişimlerinden yararlanarak hayata geçiriyoruz. Bunları yaparken de herkese eşit mesafede davranıyoruz. Hakkaniyet esasından kesinlikle taviz vermiyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizde mülk sahibinin, müteşebbisin ve şehrin kazanacağı bir çalışma yapıyoruz. Bu üç esas etrafında gerçekleştirilen çalışmaların başarıya ulaşması haktır” ifadelerini kullandı.

Herkesin kazanacağı bir proje

Yiğitler’de hayata geçirilecek proje çalışmalarının 18 ay önce başladığını aktararak, bu süreç boyunca çok titiz davrandıklarına işaret eden Hakkı Edebali, “Evvela mevcut durumun tespitini yaptık. Mülkiyet analizlerini gerçekleştirdik. Sosyal doku analizlerinden matematik analizlere kadar 9 farklı aşamadan geçtik. Bunlardan elde edilen veriler neticesinde bu günkü projeleri hazırladık. Süreç içerisinde zaman zaman veriler doğrultusunda projelerimizde bazı revizyonlar gerçekleştirdik. Biz bu projeyi kendimiz için değil, insanlarımız için yapıyoruz. Bundan belediye olarak bizim hiç bir kazancımız söz konusu değil. Yiğitler topografik olarak Bursa’nın en değerli arazilerinden birisi olmasına rağmen üzerinde bulunan konutlar hiç bir zaman değer kazanmıyor. Tam aksine plansız ve çarpık yapılaşma devam ettikçe bu bölge değer kaybedecek ve yaşam şartları zorlaşacak. Biz yerel yönetim olarak bu duruma seyirci kalmayıp, risk aldık ve bölgenin değerini arttıracak, tüm paydaşların kazanacağı bir kentsel dönüşüm projesi hazırladık” diye konuştu.

3 bin 833 modern ve güvenli konut

Dar sokakları, yetersiz altyapısı, sosyal donatı alanlarından yoksunluğu ile adeta çöküntü bölgesi görünümünde olan Yiğitler’in çehresini değiştirecek bir proje hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Edebali, “305 bin 600 metrekarede 663 binanın bulunduğu ve 6 bin 127 kişinin ikamet ettiği alanda hayata geçirilecek proje çerçevesinde 613 bin 105 metrekarelik inşaat alanının 329 bin 72 metrekarelik konut alanına 3 bin 833 güvenli ve modern konut yapılacak. Ayrıca 27 bin 285 metrekareye ticari alan oluşturuyoruz ki bu Yiğitlerdeki ticari alan miktarının neredeyse sıfır olduğunu düşündüğümüzde çok önemli. Bölgenin değerinin artmasına ve bu değerin korunmasına çok önemli katkı sağlayacak. Otoparkların tamamen binaların altında olacağı tamlamadığında, geniş caddeleri, tematik parkları, sosyal donatı alanları, kütüphaneleri ile yeni ve modern bir şehir ortaya çıkacak. Bütün bunları yaparken olmazsa olmaz kriterimiz ise hemşerilerimizin rızası. Bölge sakinlerinin istemediği, çoğunluğunun hayır dediği proje kesinlikle yapılamayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Edebali, sunumun ardından Yiğitler kentsel dönüşüm ve gelişim alanının maketi önünde vatandaşların sorularını cevapladı.