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28 Aralık 2016 16:39

Yıl başında ağaç kesme fidan dik

Yıl başında ağaç kesme fidan dik

28 Aralık 2016 16:39

İnegöl Orman İşletme Müdürü Nejdet Güdül, “Yıl başında ağaç kesme fidan dik” diyerek vatandaşlara seslendi.
31 Aralık Cumartesi günü 200 selvi ve bin çam fidanı dağıtacaklarını belirten İşletme Müdürü Nejdet Güdül, “2016 yılı sonuna yaklaştığımız bugünlerde çam ve göknar fidanları kesiliyor. Biz işletme olarak bunlardan usulsüz faydalanılmasına meydan verilmemesi, ayrıca vatandaşlarımızın bu yöndeki taleplerini karşılamak için bu sene de fidan dağıtacağız. Yıl başına ağaç keserek değil, fidan dikerek girilmesini teşvik edeceğiz. Vatandaşlarımıza 200 adet tüplü karaselvi fidanı, bin adet tüplü fıstık çamı dağıtımı yapılacak. Vatandaşlarımızı fidan dağıtımına bekliyoruz. Yılbaşına ağaç keserek değil, fidan dikerek girmelerini bizi mutlu eder” dedi.
2016 yılında yapılan ağaçlandırma çalışmalarını da değerlendiren Müdür Nejdet Güdül, 69 bin 700 fidanı toprakla buluşturacaklarını belirtti. Boğazköy Barajı etrafında yeşil kuşak ağaçlandırma projesi kapsamında 18 bin adet Toros sediri dikildiğini ifade eden Güdül, “2016 yılı ağaçlandırma programı dahilinde hem İnegöl, hem de Yenişehir ilçelerinde 18 bin adet Toros sediri Boğazköy Barajı etrafına dikildi. Aynı zamanda 35 bin adet yabani meyve dediğimiz yabani kiraz, elma, üveys, ahlat, muşmula gibi yaban hayvanlarının yararlanabileceği fidanlardan dikildi. 600 adet doğu çınarı İnegöl’ün merkezinden Oylat kavşağına kadar kara yolunun iki tarafına dikildi. Ayrıca bin 950 adet badem, bin adet ceviz gelir getirici tür ağaçlandırması yapıldı. 174 hektar sahaya 69 bin 700 adet fidan dikmiş olacağız” dedi.



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