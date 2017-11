YIL-MEK meslek sahibi yapıyor

Başkan İsmail Hakkı Edebali, ücretsiz eğitimleriyle Yıldırımlıları hobi ve meslek sahibi yapan, okul öncesi eğitim sınıflarıyla da çocukları geleceğe hazırlayan Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve okul öncesi eğitim sınıfını ziyaret etti. Namazgah Mahallesi’nde yer alan kurs merkezindeki filografi, iğne oyası, keçe, kağıt rölyef branşlarında aldıkları eğitimle hem kendilerini geliştirerek yeteneklerini keşfeden kadınlarla bir araya gelen Başkan Edebali, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini inceledi. YIL-MEK eğitimlerinde önceliğin kadınların meslek sahibi olarak aile ekonomisine katkı koymalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Edebali, “Kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir biçimde söz sahibi olmasını istiyoruz. Bu anlamda kadınlarımızın başarılı ve tek başına ayakta durabilen fertler olmasına yardımcı oluyoruz. Kadınlarımızın zamanlarını hobi edindikleri ve sosyalleştikleri kurslarda daha değerli hale getiriyor, meslek sahibi olmasına katkı sağlıyoruz. Bununla da yetinmeyip meslek sahibi olan kadınları üretime dahil ederek, aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi.

YIL-MEK kurslarıyla her yıl binlerce kursiyere ücretiz eğitimler verdiklerini hatırlatan Başkan Edebali, “Hobi edinerek kendini geliştirmek ve meslek sahibi olarak iş yaşamına dahil olmak adına binlerce vatandaşımız her yıl YIL-MEK kurs merkezilerini dolduruyor. Gelen yoğun talepler doğrultusunda kurs merkezlerimizin sayısını her yıl daha da artırıyoruz. 2017-2018 eğitim yılında 31 mahalle 40 merkez 52 branş ve 154 sınıfta 102 başarılı eğitmenimizle 13 bin 180 kursiyerimize hizmet veriyoruz. Amacımız bu kurs merkezlerimizi 69 mahallemize de yaymak” diye konuştu.

Edebali, “Binlerce yavrumuzu, kendilerine anne şefkatiyle yaklaşan eğitim neferi 97 öğretmenimizle yaşama hazırlıyoruz. YIL-MEK bünyesinde yer alan okul öncesi eğitim birimlerimiz 32 mahalle, 55 sınıf ve 97 şubede 2 bin 602 evladımızı yarınlara hazırlıyor” ifadelerini kullandı.