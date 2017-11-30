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30 Kasım 2017 14:06

YIL-MEK’ten istihdama katkı

Meslek edindirme kursları ve okul öncesi eğitim sınıfları ile Yıldırım’da 7’den 70’e hitap eden YIL-MEK, ‘konfeksiyon makineleri kullanımı’ branşında kadınlara meslek eğitimi vermeye devam ediyor.

YIL-MEK’ten istihdama katkı

30 Kasım 2017 14:06


40 kurs merkezi ve 52 branşta meslek edindirme kursları düzenleyen Yıldırım Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) devam ediyor. Güllük sınıfında verilen konfeksiyon makineleri kursuna katılan kadınların el emeği göz nuru çalışmaları göz kamaştırıyor. Kursiyerlerin en fazla ilgi gösterdiği branşlardan birisi olan konfeksiyon makineleri kursunda kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor. 25 kursiyerin haftada 3 gün eğitim gördüğü kursta, kursiyerlere 2 ayak ile çalışma, konfeksiyon makinelerindeki basit arızaları giderme ve dikim aşamaları gibi teknik bilgiler öğretilerek yaka, kol takma, cep takma, fermuar dikimi ve etek kıvırma konuları anlatılıyor.




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