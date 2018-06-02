Yıldırım ailesi iftarda buluştu

Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen iftar etkinliğine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra eşi Şükran Edebali, Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Ramazan ayının birlik beraberlik ve dayanışma gibi hasletlerin üst seviyeye çıktığı günler olduğunu dile getiren Başkan Edebali, “Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının tüm İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şehrimizde bu manevi iklimin en üst seviyede yaşanması için her yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İftar ve sahurlarda kurulan bereket sofralarında hemşerilerimizle bir araya geliyoruz” dedi.

“Adım adım hedefe yürüyoruz”

Yıldırım’ın 50 yıldır biriken sorunlarının çözümü için yoğun bir mesai sarf ettiklerini kaydeden Başkan Edebali, “Bizler Yıldırım’a hizmet etmek için görevi devraldığımızda rutin hizmetlerin ötesinde çalışmalar gerçekleştirmek adına yola çıktık. Yaşam standartları yüksek bir Yıldırım’ı hemşehrilerimize sunmak için hizmetlerimize başladık. Fiziki alanlarda, ekonomik ve ticari alanlarda, kültürel ve sosyal alanlarda marka değeri olan, şehir kimliği güçlü bir Yıldırım’ı meydana getirmek için çıktığımız yolda bugüne kadar geldiğimiz nokta itibariyle, hedeflerimizi yerine getirecek çalışmaları adım adım sürdürüyoruz. Şehrin plansız yapılaşması ile ilgili çöküntü bölgesi haline gelen alanlarında modern bir şehir düzeni kurarak yeni bir yaşam felsefesi ile imar düzeni değiştirerek bu sıçramayı gerçekleştirdik. Yıldırım, standartları yüksek modern bir şehirde olması gereken tüm sosyal, ekonomik donatı alanlarına yeni imar planları ile kavuşurken insanlarımıza yeni bir yaşam vaat ediyoruz” diye konuştu.

“Bu sizlerin başarısı”

Yoğun çalışma döneminde en büyük destekçilerinin Yıldırımlılar olduğunu vurgulayan Başkan Edebali, “Hizmet belediyeciliğinden kültür belediyeciliğine, sosyal belediyecilikten katılımcı belediyeciliğe 4 yılda Yıldırım’a adeta çağ atlattık. Elde ettiğimiz bu başarı benden ziyade siz değerli çalışma arkadaşlarımın başarısıdır” ifadelerini kullandı. İlçenin çehresinin değiştiren ekiple birlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Kaymakamı Mehmet Aydın, “Adeta Ömrünü Yıldırım ve Yıldırımlılara vakfeden bir başkan ve ekip arkadaşlarını ilçeye kattıkları değerden dolayı kutluyorum” dedi.