Yıldırım başarıya doymuyor

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, katıldıkları ulusal şampiyonalarda derece elde eden Yıldırım Belediye Spor Kulübü sporcularını haziran ayı meclis toplantısında konuk etti. Yıldırım’ın artık her alanda olduğu gibi sporda da marka şehir haline geldiğinin altını çizen Başkan Edebali, “Sporcularımız katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda üstün başarılar göstererek ilçemizin göğsünü kabartıyorlar. Bu başarıları yeterli görmeden başarı çıtasını daha yukarıya taşıyarak madalya ve kupaları ilçemize kazandırmaya devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

İstanbul’da düzenlenen 11-12 yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası Final Müsabakası’nda Türkiye’nin önde gelen takımlarından Fenerbahçe, Galatasaray ve Enka Spor’u geride bırakarak Yıldırım Belediyespor’u Türkiye Şampiyonluğu zaferi ile taçlandıran sporcular Buse Konuş, Göksu Gümüş, Eliz Yunus, Zeynep Feyza Çakar, Eren Arslan, Ege Nizam ve İlker Şentürk’e Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali tarafından ödülleri verildi.