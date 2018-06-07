Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım’ı plansız yapılaşmadan kurtararak modern ve ideal şehir kimliğine dönüştürmeyi hedefleyen Yıldırım Belediyesi ortak sosyal kullanım alanlarını da bir bir şehre kazandırıyor, Yıldırım Belediyesi tarafından Değirmenönü-Karapınar bölgesine kazandırılacak önemli tesis olan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları, spor alanları ve kapalı otoparklarıyla gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatın içerisinde yer almasına katkı sağlayacak.İlçedeki gençlerin sosyalleşmesine ve spor yapmasına büyük katkı sunacak merkez, 5 bin 246 metrekare inşaat alanında yükselecek.

Bölgedeki dört önemli yatırımdan biri

Şehrin ihtiyacı olan sosyal donatı alanlarını inşa etmeyi kentsel dönüşümde fiziki dönüşümün tamamlayıcı unsuru olarak gördüklerinin vurgulayan Başkan Edebali, “Kentsel dönüşüm, meydan ve anıt müze çalışmasının yanında Değirmenönü-Karapınar bölgesinin değerini daha da artırabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber inşasına başladığımız Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’ni ilçemize kazandırarak kendini geliştiren donanımlı bireyleri hayata daha güçlü hazırlayacağız. Değirmenönü-Karapınar bölgesinde planladığımız birbirinden değerli projelerimizin arasında yer alan bu merkez, gençlerimize yönelik hazırladığımız bir hizmet. Kentsel dönüşümün ortak kullanım alanlarıyla destekleneceği örnek bölgelerden olacak Değirmenönü-Karapınar’da yeni bir yaşamın ilk adımları atılmaya başlandı. Gençlerimizin beklentilerine yanıt verebilmek adına söz verdiğimiz gençlik merkezlerinin ilki olan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nin Değirmenönü-Karapınar’da ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İnsanların güvenle yaşayacağı sağlıklı ve modern konutları bir taraftan Yıldırım’a kazandırırken, aynı zamanda ilçe sakinlerinin ihtiyaç duyduğu ortak yaşam alanlarına da projeler arasında yer verdiklerini belirten Başkan Edebali, ”Yalnızca konut inşa etmek kentsel dönüşümü eksik bırakır. Konutların yanında insanlarımızın ihtiyaç duydukları sosyal ortak yaşam alanlarını da ilçemizde inşa ediyoruz. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde çocuk ve genç nüfus potansiyeli oldukça fazla. Bu potansiyeli doğru kullanma adına bu bölgemize yapılacak merkezimiz gelecek nesillerimizi doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir öneme sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’ni ilçemize kazandırarak kendini geliştiren donanımlı bireyleri hayata daha güçlü hazırlayacağız. Bölgeye kazandırılacak tesis, hem Yıldırım’a hem de Bursa’ya değer katacak” diye konuştu.