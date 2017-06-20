Yıldırım Belediyesi afet yönetim planını devreye soktu

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm ile konutları güvenli hale getirirken, diğer yandan da olası bir afet durumunda ilçede koordinasyonun sağlanması için afet yönetim planını hayata geçirdi. Birinci derece deprem alanında olan Yıldırım’da olası deprem, yangın ya da diğer doğal afetlerde vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve acil müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi gibi konularda büyük önem taşıyan afet yönetim planı, Yıldırım Belediyesi, Bursa Valiliği, Yıldırım Kaymakamlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Müdürlüğü (AFAD) ortaklığı ile hazırlandı.

Afet yönetim planında olası bir afet durumunda ilk olarak yapılması gerekenlerin bulunduğunu belirten Başkan Edebali, “Yaşanacak afet sonrası hemşehrilerimizin ilk olarak güvenli bir bölgeye intikalini sağlamak adına toplanma yerlerini belirledik. Bu alanlar Yıldırım’daki spor alanları ve parklar olarak belirlendi. Lojistik depoların ve yaralanmalara karşı hazırlanan acil müdahale yerleri de hayata geçirildi. Afet yönetim planımız 6 ay ya da yılda bir kez değerlendirilerek güncellenecek. Hemşehrilerimiz afet sonrası ilk etapta yapması gerekenleri bilecek. Yaşanmasını arzu etmesek de olası can kayıpları sonrasında toplu mezar yerleri dahi planımızda yer alıyor” diye konuştu.