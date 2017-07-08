Yıldırım Belediyesi hayat kurtarıyor

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ni (KETEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Merkezin hizmete açıldığı 2015’den beri Yıldırım’da ücretsiz kanser taramaları gerçekleştirdiğini söyleyen Edebali, “Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan kanserle mücadelenin en etkin yolu erken teşhis ve tedavi. Biz de başta kadınlarımız olmak üzere bütün hemşehrilerimizi kansere karşı bilgilendiriyoruz. KETEM’de mamografi, rahim ağzı, kolerektal olmak üzere ayda ortalama bin 200 kişiye toplam 36 bin 154 kişiye kanser taraması yapıldı” dedi.

Risk grubunu oluşturan 30-65 yaş arası Yıldırımlıları KETEM’de ücretsiz kanser taramasına davet eden Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, muhtarlıklar ve STK’lar üzerinden gelen talepler doğrultusunda dileyen kadınlarımızı evlerinden alarak işlemlerinin yapılmasının ardından araçlarımızla ücretsiz olarak tekrar evlerine bırakıyoruz” diye konuştu.

İlçede kansere karşı yürütülen topyekûn mücadelede, öncelikli hizmet gruplarından olan kadınların yanında yer almaya devam edeceklerini anlatan Edebali, “Kanserle mücadelede en önemli unsurlarından birisi de belirli aralıklarla yapılan periyodik kontrollerdir. Erken teşhisin hayat kurtaracağını anlatıyoruz. Kamu kurumları olarak kanserde erken teşhis ve sonrasında tedavi sürecini başlanarak bir kadını, bir anneyi bu amansız hastalıktan kurtarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.