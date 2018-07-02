Yıldırım Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Yıldırım’da Hayat Paylaşımla Güzel’ sloganıyla hayata geçirilen Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2018’in ilk 6 ayında 98ev eşyası, bin 356 adet giysi vatandaşlara ulaştırıldı. Aynı zaman zarfında 13 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye verilirken, soğuk kış günlerini dayanışma duygularıyla ısıtmak için 13 adet soba dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan ‘Yıldırım Sosyal Kart’ projesi ile 5 bin 896 kişiye kart teslim edildi. Yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi neticesi tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldıkları kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışverişte dilediği gıda ürününü alabiliyor.

Millet olarak bizi güçlü kılan en önemli özelliklerimizin dayanışma ve paylaşma duygularımız olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de en önemli kısasımız; ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeden insanlarımıza ulaşıyoruz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz. Sosyal çalışmalarımızla gıdadan giysiye, kırtasiyeden çorba dağıtımına, tekerlekli sandalye yardımından iftar ve sahur yemeklerine, aşure ikramından Paylaşım Atölyesi’ne kadar yüzbinlerce insanımıza ulaştık” diye konuştu.