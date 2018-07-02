Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 13:35

Yıldırım Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Yıldırım Belediyesi, ‘Paylaşım Atölyesi’ ve ‘Sosyal Kart’ ile ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

02 Temmuz 2018 13:35


Yıldırım Belediyesi tarafından ‘Yıldırım’da Hayat Paylaşımla Güzel’ sloganıyla hayata geçirilen Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2018’in ilk 6 ayında 98ev eşyası, bin 356 adet giysi vatandaşlara ulaştırıldı. Aynı zaman zarfında 13 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye verilirken, soğuk kış günlerini dayanışma duygularıyla ısıtmak için 13 adet soba dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan ‘Yıldırım Sosyal Kart’ projesi ile 5 bin 896 kişiye kart teslim edildi. Yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi neticesi tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldıkları kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışverişte dilediği gıda ürününü alabiliyor.


Millet olarak bizi güçlü kılan en önemli özelliklerimizin dayanışma ve paylaşma duygularımız olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de en önemli kısasımız; ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi rencide etmemek. Sağ elin verdiğini sol el bilmeden insanlarımıza ulaşıyoruz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz. Sosyal çalışmalarımızla gıdadan giysiye, kırtasiyeden çorba dağıtımına, tekerlekli sandalye yardımından iftar ve sahur yemeklerine, aşure ikramından Paylaşım Atölyesi’ne kadar yüzbinlerce insanımıza ulaştık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç