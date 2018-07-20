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20 Temmuz 2018 16:20

Yıldırım Belediyesi kültür turları başlıyor

Yıldırım Belediyesi, düzenlediği kültür turları ile ilçe sakinlerine Türkiye’nin önemli tarihî ve kültürel mekânlarını gezdiriyor.

Yıldırım Belediyesi kültür turları başlıyor

20 Temmuz 2018 16:20


Yıldırım Belediyesi, vatandaşları ücretsiz olarak Türkiye’nin önemli turizm merkezleriyle buluşturmaya devam ediyor. 2016 yılından bu yana düzenlenen kültür turlarından 19 bin 255 kişi yararlandı. Yıldırım Belediyesi, bu sene gerçekleştireceği turlarla Yıldırımlıları Konya, Çanakkale, Bolu-Abant, Safranbolu-Amasra ve İstanbul’a götürecek. 7’den 70’e binlerce Yıldırımlının ilgi odağı olan turlara katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım Belediyesi hizmet binası, Barış Manço Kültür Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Spor Kompleksi, Piremir YIL-MEK Okul Öncesi Birimi ile Çınarönü, Şirinevler ve Karapınar Mahalle Konakları YIL-MEK Okul Öncesi Birimleri’ndeki başvuru noktalarından biletlerini alabilecek. Yıldırım Belediyesi hizmet binası önünden kalkacak otobüslerle düzenlenecek turlarda vatandaşlara gidecekleri yerlerin detaylı bilgilerinin anlatıldığı broşürler de dağıtılacak.


Öte yandan ilkleri gerçekleştirmeye devam eden Yıldırım Belediyesi, ‘Baba-Çocuk Kültür Turları’ projesi kapsamında Yıldırımlı baba ve çocukları her cumartesi-pazar İstanbul’un tarihî ve kültürel zenginlikleri ile buluşturarak aile içi paylaşımın artmasına katkı sağlayacak. Proje kapsamında İstanbul’un eşsiz mimarîlerinden Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii’ni gezme fırsatı bulacak babalar ve çocukları, günün sonunda Via Sea Temapark ve Akvaryum’da eğlenerek birlikte vakit geçirecek. Turlara katılmak isteyen Yıldırımlı babalar, Yıldırım Belediyesi hizmet binası, Barış Manço Kültür Merkezi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Yunus Emre Spor Kompleksi, Piremir YIL-MEK Okul Öncesi Birimi ile Çınarönü, Şirinevler ve Karapınar Mahalle Konakları YIL-MEK okul öncesi birimlerindeki başvuru noktalarından biletlerini alabilecek.




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