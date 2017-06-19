Yıldırım Belediyesi mahalle konaklarının sayısını arttırıyor

Yıldırım Belediyesi, her mahalleye işlevsel ve modern mahalle konaklarını kazandırmaya devam ediyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalan muhtarlık binasının yerine Eğitim Mahallesi’nde yer alacak yeni mahalle konağının inşası tüm hızıyla sürüyor. 3 katlı planlanan ve toplam inşaat alanı 262 metrekare olan mahalle konağında, muhtarlık ofisi, Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde hizmet verecek olan 6 adet kurs odası, dernek odası ile yine YIL-MEK okul öncesi eğitim sınıfı bulunuyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından inşası süren Eğitim Mahalle Konağı hakkında bilgi veren Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Mahalle konaklarımızı planlarken, bölgedeki vatandaşlarımızın eğitim ve sağlık hizmetlerine olan talebini göz önünde alarak tasarlıyoruz. Aile sağlık merkezlerine ulaşım sıkıntısı olan mahallelerimizde inşa ettiğimiz konaklarda aile hekimliği birimi oluştururken, kadınlarımız için eğitim merkezleri, çocuklarımız için ise kreşlerin olmadığı mahallelerimize ise Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde kurs ve okul öncesi eğitim merkezlerine yer ayırıyoruz. Bu kapsamda Eğitim Mahallesi’nde yapımı süren konağımızda ise 6 adet YIL-MEK kurs sınıfı ile okul öncesi eğitim sınıfı yer alacak. Bunu yaparken de amacımız annelerin kurs merkezimizde meslek sahibi olurken çocukların da aynı anda okul öncesi eğitim hizmetini alması” diye konuştu.