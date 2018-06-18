Yıldırım Belediyesi yaz okulları başlıyor

Yıldırımlı çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak maksadıyla projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi öğrencileri sporla buluşturuyor. Yıldırım Belediyespor bünyesinde; yüzme, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, futbol ve satranç branşlarında eğitim verecek. 4 dönem halinde yapılacak voleybol, cimnastik, tenis ve yüzme branşlarında ilk dönem 18 Haziran, satranç, futbol ve basketbol branşlarında 19 Haziran’da başlayacak. Voleybol, basketbol ve satranç Mimar Sinan Spor Salonu’nda, tenis Yıldırım Spor Kompleksi’nde, cimansitk, Yıldırım Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Salonu ve Sinandede Çocuk Cimnastik Merkezi’nde, yüzme ise Sadık Ahmet Spor Tesisi, Erikli Yüzme Havuzu, Umurbey Yüzme Havuzu ve Yıldırım Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek.