Yıldırım Belediyesi’nde 65 bin aileye ramazanda sosyal kart desteği

Belediyeye yapılan başvuruları değerlendiren yetkililer ramazan ayında 65 bin 27 aileye ‘Yıldırım Sosyal Kart’ı ile destek olacak.

Yıldırım’ın bir dayanışma şehri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım’da insanlar arasındaki komşuluk başta olmak üzere samimi ilişkilerin gözetildiği bir toplum yapısına sahibiz. Bizler de Yıldırım’da sosyal belediyecilik hizmetlerimizi, insanlarımıza hakkaniyetle ulaşmayı amaçladığımız bir çalışma alanı olarak görüyoruz. İhtiyaç sahiplerini beklemeden Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla kendilerine ulaşıyoruz. Yardım konusu insanların ihtiyaçlarını giderme hususunda hassas olunması gereken bir çalışma yapmayı elzem kılıyor. Ayrıca adaletli olma ve ihtiyacı olanların hakkını savunma hususunda tespit edilen ya da başvuru yapan hemşerilerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı hakkında tahkikat gerçekleştiriyoruz. Kardeşlik duyguları içerisinde paylaşmanın özendirilmesi adına Ramazan ayında da tüm Yıldırım ailesini birbirine destek olmaya ve sahip olduğu dayanışma duygularını bir kez daha herkese göstermeye davet ediyorum” dedi.

Koli yerine sosyal kart

Yıldırım Sosyal Kart projesiyle ihtiyaç sahiplerinin anlaşmalı marketlerden diledikleri gıda ürününü temin edebildiklerini işaret eden Başkan Edebali, "Geçmişte mutfak ihtiyaçları insanlara koliler halinde teslim edilirken, geride kalan iki yılda Sosyal Kart projemizle hemşehrilerimiz kolideki erzakla yetinmek yerine anlaşmalı marketlerde ihtiyaç duyduğu ürüne ve kendi tercihine göre alışverişini yapabiliyor. Mağaza modelindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde ayakkabı mağazası, giysi mağazası, elektronik eşya mağazası ve mobilya mağazası yer alıyor. İhtiyaç havuzundan tespiti yapılan vatandaşlarımızda bu doğrultuda kendi gereksinimini karşılıyor. Yıldırım’da yardımseverler, hayırseverler de bu çalışmalarımıza katkı koyuyor. Dayanışma ruhuyla gönül köprülerini kuracak yardımlaşmayı gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Yaklaşan Ramazan ayının yardımlaşmalar için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan Edebali, "Ramazan, rahmetin, bereketin, kaynaşmanın, dayanışmanın iklimidir. Ramazan ayında yalnızca oruç ibadetini gerçekleştirmek yeterli değildir. Paylaşma duygularının artırılması, yardım isteyen insanların ihtiyacını anlamak için Ramazan önemlidir. Bu kapsamda biz de ihtiyaç sahibi insanlarımız için seferber olacağız. Hemşehrilerimiz Millet Mahallemizdeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze başvuru yapabilir, sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilir, 444 16 02 numaralı çağrı merkezimizden ihtiyacını bildirebilirler. Ramazan ayını insanlarımızla dayanışma içerisinde geçirmek istiyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaşmayı kendimize vazife olarak görüyoruz. Özellikle idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın buruk geçirmemeleri için, dayanışmanın ve yardımlaşmanın doruğa ulaşacağı günlerde kendilerine destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.