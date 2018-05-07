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07 Mayıs 2018 13:12

Yıldırım Belediyesi’nden Akçağlayan’a spor tesisi

Yıldırım Belediyesi tarafından Akçağlayan Mahallesi’ne kazandırılacak spor tesisinin inşası bütün hızıyla sürüyor.

Yıldırım Belediyesi’nden Akçağlayan’a spor tesisi

07 Mayıs 2018 13:12


Kentsel dönüşümü ortak kullanım alanlarıyla destekleyen Yıldırım Belediyesi, Akçağlayan Mahallesi’ne 800 metrekare alana sahip spor tesisi yapıyor. Erikli Mahallesi’nde ve Emirsultan Anadolu Lisesi’nde yapımı tamamlanan spor ve sosyal tesislerinin ardından Yiğitler Mahallesi’nde inşası devam eden tesisin haricinde Akçağlayan’a kazandırılacak spor alanından çocuklar ve gençler yararlanacak. Yapımında yüzde 20’lik seviyeye gelinin spor tesisi mahalle konağının bulunduğu bölgeye inşa ediliyor.


Mahalle kültürünü geliştirmek için çocukların yaşadıkları yer ile aidiyetlerinin oluşabileceği, enerjilerini harcayabilecekleri spor alanları tesis ettiklerini hatırlatan Başkan Edebali, “Akçağlayan Mahallesi’ne kazandırılacak tesis bölgeye artı değer katacak. Tesisimiz aynı zamanda mahalleli gençlerin buluşma noktası olacak. Gençler bizim geleceğimiz. Onların ilime, değerlerimize, kültürümüze, tarih bilincimizin gelişmesine katkı koyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden gençler olarak yetişmelerini arzu ediyoruz. Gençlerimiz hem değerlerimize sahip çıksınlar, hem de spor yapsınlar. Aynı zamanda onların bu yapacağı sportif faaliyetler okullarındaki başarılarına da yansıyacaktır. Yıldırım 250 bin genç nüfusuyla spor için büyük bir potansiyele sahip. Mevcut potansiyeli en iyi ve en doğru şekilde kullanarak sporda marka şehir hedefini tam anlamıyla yerine getirmek için spor tesisi yatırımlarımızı ilçemize kazandırıyoruz” dedi.




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