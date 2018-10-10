Yıldırım Belediyesi'nden çifte tasarruf

Yıldırım Belediyesi, altyapı alanındaki yatırımlarını modernize etmeye devam ediyor. Kendi asfalt ihtiyacını kendisi karşılayan Yıldırım Belediyesi, ilçeye yeni asfalt tesisi kazandırdı. İhtiyaca cevap vermeyen 120 ton kapasiteli asfalt plentinin yerine saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip tesis ile modernize etti. Üretim fonksiyonları eskisine göre yüzde 100 artan tesis aynı zamanda yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlıyor.

Ömrünü tamamladı

Mevcut tesisin asfalt plentinin ömrünü tamamladığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Her cihazın bir kullanım süresi var. Bizim Karapınar'da kurulu bulunan tesisimizin asfalt üretim plenti de artık Yıldırım'ın ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktı. Miadını doldurmuştu. Tamir maliyetleri ya çok yüksek oluyor ya da tamire cevap vermiyordu. Hizmetlerimizin aksamaması için, ulaşımı daha kolay olan Gürsu'daki arazimiz üzerine yeni bir asfalt plenti kurduk. 3 milyon 50 bin 847 TL'ye mal ettiğimiz yeni tesisimiz, üretim kapasitesi iki kat daha fazla olmasına rağmen eskisine nazaran daha ekonomik, daha çevreci ve daha fonksiyonel” dedi.

Plent satıldı, arazi belediyede

Yeni tesisin devreye girmesiyle eski asfalt plentinin atıl hale düştüğünü aktaran Başkan Edebali, “Eski tesisin asfalt plentini kaderine terk etmek yerine, ekonomiye kazandırmak adına adım atarak üretici firma ile temas kurduk. Üretici firma ile temasa geçerek eski atıl plent için fiyat analizi çıkardık. 8 yıllık değer kaybını hesap ederek, cihazlara 665 bin TL değer biçildi. Bu doğrultuda mevcut ihale yasası hükümlerine göre asfalt plentinin satışı için ihaleye çıktık. İhaleye 4 alıcı katılarak teklif verdi. İhale sürecinde atıl durumdaki asfalt üretim plentini 920 bin lira+KDV gibi değerinin üstünde bir fiyata sattık. Böylece hem ilçemize modern bir tesis kazandırdık hem de atıl durumdaki asfalt plentinden gelir elde ettik. Plentin kurulu olduğu arazide Beton Parke ve Bordür Üretim Tesisimiz faaliyete devam ediyor. Yıldırım Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi ihtiyacını karşılamaya devam edecek. Bunu çok daha modern, ekonomik ve çevreci tesislerinde yapacak” ifadelerini kullandı.

Yeni asfalt tesisinin maliyetinin ise 1 milyon 100 bin Euro olduğu, bu tesis sayesinde kendi ihtiyacı olan üretimi kendisi yapan belediyenin her yıl milyonlarca liralık da tasarruf edeceği öğrenildi.