Yıldırım Belediyesi’nden gençliğe yatırım

Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında Değirmenönü-Karapınar’da 5 bin 246 metrekarelik araziye inşa edilen Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları, spor alanları ve kapalı otoparklar bulunacak. Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’ni ilçeye kazandırarak gençleri hayata daha güçlü hazırlayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Değirmenönü-Karapınar bölgesinde planladığımız kentsel dönüşüm, meydan ve anıt müze projelerinin arasında yer alan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, tamamen gençlerin talepleri doğrultusunda kendilerine hitap edecek bir tesis olacak. Gençlerimizin beklentilerine yanıt verebilmek adına söz verdiğimiz gençlik merkezlerinin ilki olan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi’nin Değirmenönü-Karapınar’da ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde çocuk ve genç nüfus potansiyeli oldukça fazla. Bu potansiyeli doğru kullanma adına bu bölgemize yapılacak merkezimiz gelecek nesillerimizi doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir öneme sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer meslekî programlarla geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkânı bulacaklar” ifadelerini kullandı.