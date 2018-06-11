Yıldırım Belediyesi’nden modern hizmet binası

İlçedeki her mahalleye modern ve fonksiyonel merkezleri kazandırmaya devam eden Yıldırım Belediyesi’nin, Selçukbey Mahallesi’nde inşa ettiği hizmet binasının yapımı hızla sürüyor. Bölgedeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bina mahalleye artı değer katarak günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Yapımı yüzde 90’a ulaşan merkez, 375’i kapalı 75’i açık olmak üzere toplamda 450 metrekarelik alanda yer alacak ve içerisinde muhtarlık odası ile 4 adet muayene odası ve 1 adet laboratuvar bulunan aile sağlığı merkezi yer alacak. Mahalle konağının temel hizmetlerden biri olan sağlık alanında mahalle sakinlerinin günlük hayatlarına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Muhtarlık ve sağlık merkezi olarak hizmet verecek binamız sayesinde vatandaşlarımız yürüme mesafesinde sağlık hizmetinden faydalanabilecek” dedi.

Taleplere karşılık veriliyor

Vatandaşların talepleri doğrultusunda modern binanın aile sağlığı merkezi ağırlıklı olarak hizmet vereceğini aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Bu merkezimiz yakın çevredeki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da sağlık hizmetlerine en kısa yoldan yararlanabilecekleri bir birim olacak. İçerisinde muayene odaları ve laboratuvarı ile vatandaşlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti verilecek” diye konuştu. Hayat geçirilen bu hizmet binalarının mahalle kültürüne doğrudan katkı yaptığını da vurgulayan Başkan Edebali, “Mahallelerimiz aynı zamanda birlik, beraberliğin ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı yerlerdir. Kentsel dönüşüm çalışmalarında da mahalle kültürünün yaşatılması öncelikli hedefimiz. Hemşerilerimiz arasında pekiştireceğimiz bu kültür sayesinde Yıldırım’ı ideal şehir konumuna getireceğiz” ifadelerini kullandı.